Después de pasar por Bahréin y Arabia Saudí, la Fórmula 1 viaja ahora al continente de Oceanía para disputar una de las carreras favoritas, tanto para aficionados como para pilotos, el Gran Premio de Australia en Melbourne.

El año pasado se vivió una carrera vibrante, en la que a parte del 'safety car', se vieron tres banderas rojas y una de las carreras más entretenidas de todo 2023. Además, Fernando Alonso logró subirse al tercer escalón de un podio que compartió con Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Por parte del otro español, Carlos Sainz, se sabe que ha pasado correctamente las pruebas de la FIA y se volverá a subir a su monoplaza después de haber sido operado de apendicitis hace 13 días. El año pasado, el madrileño no tuvo mucha suerte en la carrera y después de una colisión con Alonso, fue penalizado y acabó fuera de los puntos.

Horario y dónde ver

El viernes 22 a las 2:30h am (madrugada del jueves al viernes) arrancan los entrenamientos con los Libres 1, la segunda sesión será el viernes a partir de las 06:00h am y la tercera sesión se disputará el sábado a las 02:30h am (madrugada del viernes al sábado)

Todos los entrenamientos y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en televisión en el canal 'DAZN F1'.