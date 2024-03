En podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid', Oscar Piastri ha hecho balance de su primer año en Fórmula 1 de la mano de McLaren.

El joven piloto australiano sumó dos podios y una victoria en la 'sprint' de Catar, convirtiéndose en el 'rookie' del año.

A lo largo de las 22 citas del calendario vivió toda una macedonia de emociones, y destaca sobre todo el sentimiento de luchar contra ídolos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

"Cuando estás en el coche, todos son pilotos a los que quieres vencer, pero cuando no tienes el casco puesto, significa mucho luchar ante Fernando o Lewis, por la historia y el éxito que han tenido en Fórmula 1. Es bastante divertido, pero a la hora de competir en el circuito, todos los pilotos son iguales", ha señalado.

Con el británico tuvo dos accidentes en Monza y Las Vegas: "He chocado con Lewis un par de veces y creo que ninguna de ellas fue, particularmente, mi culpa, pero no sé, quizá no le caigo bien".

"Las dos veces en las que Lewis y yo hemos tenido un incidente, ha estado muy bien. En Monza, fue directamente hacia mí, me dio la mano y me dijo que lo sentía, son cosas que no hacen todos los pilotos", ha explicado.

"En Las Vegas, fue más 50/50. Hablamos de ello y en vez de estar enfadados el uno con el otro, tuvimos una conversación sobre lo que intentábamos hacer y lo que fue mal. Es genial hablar de ello, no tienes ese respeto por parte de todos", ha añadido.