Audi quiere hacer algo grande en la F1. Les queda todavía, pero ya están tomando decisiones. Decisiones tras una buena guerra interna que han tenido y que se ha llevado por delante a Andreas Seidl. El ex de McLaren ya no forma parte de la estructura de los cuatro aros y su puesto lo ocupará un mítico ex de Ferrari.

Se trata de Mattia Binotto, en quien tienen puestas muchas esperanzas como responsable del destino de Audi en la F1.

"Es el líder del equipo. Será él quien decida cuál será su equipo de gestión", afirmó Alunni Bravi.

Y sigue en esa idea: "Cuenta con el pleno apoyo de Audi. Su historial está probado, con más de 25 años de experiencia en la F1".

"Es competente y su historia está probado en, sobre todo, cuestiones técnicas", insiste.

Porque confían en él para el futuro: "Lo tiene todo para guiar a Audi a partir de 2026".

Les queda saber quién será el compañero de Nico Hulkenberg. El alemán es ya piloto confirmado de Sauber y espera al que le acompañará en la primera aventura de Audi en la F1.