Detenido el suegro de un mosso por matarlo a tiros en una calle de Lleida

Los detalles El arrestado de 78 años se ha entregado a los agentes tras el homicidio que ahora investiga la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región de Ponent.

Lona de los Mossos d'Esquadra en el lugar del homicidio.
Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida por el que se ha detenido a un hombre de 78 años. El arrestado, según ha podido confirmar laSexta, ha matado a tiros a su yerno, quien era agente de la Policía de la Generalitat, en plena calle.

El crimen se ha producido este miércoles, por causas que se están investigando, poco antes de las tres y media de la tarde en la calle Doctora Castells de Lleida, a la altura del número 17, cuando el presunto autor de los hechos ha abierto fuego contra el fallecido. Según el medio 'Segre', el conflicto sería de tipo familiar.

Tras el crimen, el hombre se ha entregado a los agentes, según las citadas fuentes. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región de Ponent se ha hecho cargo de la investigación.

