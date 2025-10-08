Detenido el suegro de un mosso por matarlo a tiros en una calle de Lleida

Los detalles El arrestado de 78 años se ha entregado a los agentes tras el homicidio que ahora investiga la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región de Ponent.

Los Mossos d'Esquadra investigan un homicidio ocurrido en el barrio de Cappont de Lleida, donde un hombre de 78 años ha sido detenido tras matar a tiros a su yerno, un agente de la Policía de la Generalitat. El suceso, que tuvo lugar en la calle Doctora Castells, se produjo por causas aún bajo investigación poco antes de las tres y media de la tarde. Según el medio 'Segre', el conflicto sería de índole familiar. Tras el asesinato, el detenido se entregó a las autoridades. La Divisió d'Investigació Criminal de la Región de Ponent lidera la investigación del caso.

Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida por el que se ha detenido a un hombre de 78 años. El arrestado, según ha podido confirmar laSexta, ha matado a tiros a su yerno, quien era agente de la Policía de la Generalitat, en plena calle.

El crimen se ha producido este miércoles, por causas que se están investigando, poco antes de las tres y media de la tarde en la calle Doctora Castells de Lleida, a la altura del número 17, cuando el presunto autor de los hechos ha abierto fuego contra el fallecido. Según el medio 'Segre', el conflicto sería de tipo familiar.

Tras el crimen, el hombre se ha entregado a los agentes, según las citadas fuentes. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región de Ponent se ha hecho cargo de la investigación.

Noticia en ampliación

