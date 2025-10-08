Rafa Nadal, protagonista del último ataque de ira de Medvedev

El ruso se acordó de sus partidos contra el manacorí para pedir explicaciones al juez de silla tras recibir un 'codeviolation' por demorarse para restar.

"Toda mi vida he jugado contra Nadal y..."

Daniil Medvedev sigue vivo en el Masters 1000 de Shanghái a pesar de los calambres y de la dificultad que tiene para mantener la calma.

El ruso, que ha vuelto a tener molestias físicas en su partido ante LearnerTien, ha vencido al joven estadounidense en tres sets para lograr un billete para cuartos de final, donde se medirá contra De Miñaur.

Eso sí, dando la nota. En la segunda manga, Medvedev ha recibido un 'codeviolation' por no estar listo a tiempo para restar el saque de Tien.

Tras perder dicho set, el moscovita se ha ido directo a por el juez de silla Mohamed Lahyani para recriminarle el castigo.

Y lo ha hecho recordando sus partidos contra Rafa Nadal: "Toda mi vida he jugado contra Nadal y le esperaba 55 segundos a que estuviese listo para restar. Jamás recibió ni una sola infracción".

"Hoy, a la primera, me la das. Esperaba siempre a que estuviese listo para sacar, y jamás se lo dabais. Estáis completamente locos", ha añadido.