Ahora

"Toda mi vida he jugado contra Nadal y..."

Rafa Nadal, protagonista del último ataque de ira de Medvedev

El ruso se acordó de sus partidos contra el manacorí para pedir explicaciones al juez de silla tras recibir un 'codeviolation' por demorarse para restar.

Daniil MedvedevDaniil MedvedevGetty

Daniil Medvedev sigue vivo en el Masters 1000 de Shanghái a pesar de los calambres y de la dificultad que tiene para mantener la calma.

El ruso, que ha vuelto a tener molestias físicas en su partido ante LearnerTien, ha vencido al joven estadounidense en tres sets para lograr un billete para cuartos de final, donde se medirá contra De Miñaur.

Eso sí, dando la nota. En la segunda manga, Medvedev ha recibido un 'codeviolation' por no estar listo a tiempo para restar el saque de Tien.

Tras perder dicho set, el moscovita se ha ido directo a por el juez de silla Mohamed Lahyani para recriminarle el castigo.

Y lo ha hecho recordando sus partidos contra Rafa Nadal: "Toda mi vida he jugado contra Nadal y le esperaba 55 segundos a que estuviese listo para restar. Jamás recibió ni una sola infracción".

"Hoy, a la primera, me la das. Esperaba siempre a que estuviese listo para sacar, y jamás se lo dabais. Estáis completamente locos", ha añadido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora política, en directo | Sánchez salva in extremis dos votaciones clave tras horas de negociaciones
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | El Gobierno consigue sacar adelante el embargo de armas a Israel en el Congreso
  3. Feijóo anuncia a Sánchez que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y este le reta: "Ánimo, Alberto"
  4. La asociación Amama denuncia que la Junta aún "no ha llamado a ninguna mujer" tras el fallo en el cribado del cáncer de mama
  5. Detenido el suegro de un mosso por matarlo a tiros en una calle de Lleida
  6. Condenan al falso gurú financiero Roberto Gamboa por "vender humo" con cursos con los que prometía éxito y riqueza