Ahora

"Solo necesitas ser mejor"

Un mito alaba a Carlos Alcaraz y Sinner… criticando a Zverev

El entrenador Rick Macci, descubridor de las hermanas Williams, ha cargado contra el alemán por sus palabras sobre la superficie de Shanghái.

Alexander Zverev y Carlos AlcarazAlexander Zverev y Carlos AlcarazGetty

Antes de caer derrotado contra Arthur Rindeknech en Shanghái, Alexander Zverev criticó que las pistas, entre ellas la china, son cada vez más lentas, lo que favorece que los grandes, Carlos Alcaraz y JannikSinner, lleguen a las finales de los grandes torneos.

Para muchos es una realidad, pero para otros tantos es una mera excusa del número 3 del mundo, que lleva un 2025 para olvidar.

Del grupo de los segundos forma parte Rick Macci, que ha alabado a los dos cabezas del ranking ATP dándole un palo al tercero.

"Zverev y otros se quejan de que los directores ajustan la velocidad de la cancha para favorecer a Alcaraz/Sinner. Es otro nivel de mezquindad porque ellos son de otro nivel", ha señalado el mítico entrenador.

"Solo necesitas jugar bien en cualquier pista, no importa la velocidad. Eso es", ha añadido el descubridor de las hermanas Williams en un mensaje publicado en 'X'.

