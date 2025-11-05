Jannik Sinner habla como nunca sobre Rafa Nadal: ojo a la mayor virtud que destaca

El nuevo número 1 del mundo ha puesto en valor la faceta "humana" del manacorí en una reflexión en la que también menciona a Roger Federer y Novak Djokovic.

Jannik Sinner ya está en Turín para defender su corona en las ATP Finals, que arrancan este 9 de noviembre en su 'casa'.

En la previa, el nuevo número 1 del mundo ha concedido una entrevista a 'Sky Sports Italia' en la que, entre otros aspectos, ha mencionado al 'Big Three'.

Y lo ha hecho cuando le han preguntado por los ídolos que tuvo durante su infancia y su crecimiento como tenista.

"Mi primer ídolo fue Andreas Seppi. Luego pasó a ser Roger Federer", ha arrancado el de San Cándido.

Tras mencionar al suizo, se ha detenido a hablar de Rafa Nadal, destacando su lado "humano".

"Después conocí a Rafa Nadal y dije: 'humanamente es increíble'. Luego a Nole y pensé: 'es increíble lo que hace'", zanjó Jannik.