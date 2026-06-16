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"Tenemos a un líder fuerte"

Aston Martin lo apuesta todo por Newey: "Estamos comprometidos con sus decisiones"

Mike Krack, jefe de pista de los británicos, se aferra a la figura del laureado ingeniero y la llegada de las ayudas para confiar en mejorar los resultados.

Adrian Newey Adrian NeweyGetty

Aston Martin no consigue levantar cabeza. La escudería británica ha vuelto a sufrir este fin de semana con el doble abandono de Fernando Alonso y Lance Stroll en Montmeló debido, una vez más, a problemas en el coche.

La batería impidió al bicampeón de la Fórmula 1 continuar corriendo y se vio obligado a parar en la curva que lleva su nombre. Mientras tanto, el piloto canadiense acabó frustrado a causa de la caja de cambios. Dos inconvenientes que han lastrado a los británicos y los vuelven a hundir en la miseria.

A pesar de ello, la esperanza es lo último que se pierde. Y en Aston Martin tienen grabado dicho lema a fuego en su mente. Dicha confianza en protagonizar una remontada a mitad de temporada tiene un nombre: Adrian Newey.

El laureado ingeniero es, junto a Alonso, el principal estandarte de la escudería británica, y todavía creen que puede obrar un milagro. "Tenemos a un líder fuerte y se tomó esa decisión para las actualizaciones. Estamos comprometidos con sus decisiones, aunque sean difíciles. Nuestro trabajo es mantener la motivación, aprender todo lo posible y saber que hay que mejorar mucho", asegura Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Tanto Krack como Alonso y Newey tienen el objetivo de desarrollar dichas mejoras durante el verano, cuando la FIA les permita introducir las ayudas del sistema ADUO en el motor y el chasis del AMR26.

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