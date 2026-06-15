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"Será lo mismo para las próximas cinco carreras"

Fernando Alonso da un golpe de realidad sobre Aston Martin: "No tendremos mejoras en el coche"

El piloto español ha previsto cómo será el rendimiento de su coche en las próximas carreras, donde también tendrá problemas, y sitúa al GP de Italia como la carrera donde llegarán las mejoras.

Fernando Alonso Fernando Alonso Getty

Aston Martin agrava su crisis. La escudería británica ha vuelto a dejar en evidencia los múltiples problemas que atraviesa, y Fernando Alonso se ha mostrado realista acerca del rendimiento que demostrará el equipo en las próximas carreras.

En concreto, el bicampeón de la Fórmula 1 abandonó el GP de Barcelona-Catalunya debido a un problema en la batería del AMR26, y después de la carrera sentenció de forma contundente el futuro de su equipo.

"Creo que será lo mismo para las próximas cinco carreras. No tendremos mejoras en el coche. Entonces, se nos atragantará un poco", comentó Alonso a los medios de comunicación tras pararse en la curva que lleva su nombre.

De esta forma, el asturiano prevé que durante los GP de Austria, Reino Unido, Bélgica, Hungría y Países Bajos, los problemas persistirán en el monoplaza, por lo que no podrán obtener buenos resultados, a excepción de un milagro similar al de Mónaco.

Además, dicho pronóstico deja al GP de Italia como la carrera en la que podrían llegar dichas ansiadas mejoras que situarían a Aston Martin en la mitad de la parrilla.

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