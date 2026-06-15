La autocrítica de Aston Martin tras el desastre en Montmeló: "Ha sido decepcionante"

Mike Krack, jefe de operaciones, se ha mostrado desolado al dar una imagen pésima del equipo ante la afición española, tras el doble abandono de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Aston Martin ha vuelto a recibir un golpe de realidad. A pesar de haber puntuado en el GP de Mónaco de forma sorpresiva, la escudería británica ha vuelto a ver cómo sus dos pilotos no han podido concluir una carrera por problemas en el coche.

Aunque esperaban afrontar un "fin de semana difícil", según ha asegurado Mike Krack, jefe de operaciones, el rendimiento demostrado ha estado por debajo de lo que se pretendía. "Ha sido un fin de semana decepcionante. Unas semanas decepcionantes. Pero tener un rendimiento tan bajo y no terminar la carrera, o tener dos abandonos, no lo pone nada fácil", asegura Krack en declaraciones recogidas por 'SoyMotor.com'.

A su vez, los de Silverstone han sacado una visión positiva de la carrera en Montmeló. "Siempre se aprenden cosas nuevas. Por muy loco que pueda parecer, cuando estás a tres o cuatro segundos de distancia, crees que estás compitiendo en una categoría diferente, pero aun así aprendes mucho", añade Krack.

Es por ello que desde ahora el objetivo de Aston Martin es resolver todos los problemas acumulados durante la temporada y aplicar mejoras una vez se apliquen las ayudas del sistema ADUO.

"Creo que aún hay muchas cosas que podemos mejorar con este coche. Sería fácil decir que simplemente demos vueltas y esperemos a las mejoras. Algunos de los problemas que tenemos seguirán ahí. Así que tenemos que aprovechar las oportunidades ahora para resolverlos o, al menos, mejorar", concluye el jefe de operaciones de los británicos.

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