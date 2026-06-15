"Estamos sufriendo por rendimiento y fiabilidad": Fernando Alonso revela los problemas del AMR26

El piloto de Aston Martin analizó los inconvenientes que está teniendo el equipo en cada carrera y que no consiguen resolver. Pese a ello, agradeció el apoyo del público local.

Fernando Alonso lamenta la imagen que ha dejado en el GP de Barcelona-Catalunya frente a sus aficionados. El piloto asturiano ansiaba demostrar su valía al frente del volante en casa, pero la batería del AMR26 tenía otros planes para el bicampeón de la Fórmula 1.

Una vez más, Alonso se vio obligado a abandonar ante las directrices de su ingeniero de carrera, y después de la carrera no dudó en analizar los problemas de su escudería. "No hubo ningún aviso. El ingeniero me dijo que parara el coche y me bajara. Imagino que era el problema del ERS cuando te dicen que saltes fuera del coche", explica en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Incluso, Fernando ha señalado al rendimiento y la fiabilidad del coche como los puntos donde más están sufriendo. "Todavía no somos un coche a prueba de balas y seguimos teniendo muchos problemas", asegura el veterano piloto.

"Creo que cambiamos algunas de las piezas que se rompieron durante la carrera, desgraciadamente. Así que quizá nos toque otra salida desde el pitlane en Austria", añade Alonso, ironizando sobre las posibles causas de su abandono.

A pesar de ello, el asturiano salió satisfecho gracias al apoyo incondicional de su público. "Los aficionados fueron increíbles durante todo el fin de semana. Fue una sensación muy bonita y muy emocional para mí. Quizá sea la última vez en Barcelona", sentenció.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido