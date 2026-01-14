Verstappen podría salir de Red Bull en 2026: los detalles de su cláusula de salida

El piloto neerlandés cuenta con dos cláusulas de salida en su contrato que podrían activarse en los veranos de 2026 y 2027 si los resultados no son los esperados.

Los rumores acerca de la salida de Max Verstappen de Red Bull no paran de expandirse. Pese a que desde Milton Keynes se ha desmentido que el piloto neerlandés vaya a abandonar la escudería austriaca, existen dos cláusulas en su contrato que le darían vía libre para salir.

En concreto, tal y como ha desvelado el diario alemán 'BILD', Verstappen cuenta con dos cláusulas en su contrato con Red Bull que le permitirían salir del equipo si el coche no le permite estar liderando el mundial o luchando por él.

El tetracampeón de la Fórmula 1 está vinculado con la escudería austriaca hasta finales de 2028, pero existen dos circunstancias a futuro por las que podría salir tanto en los veranos de 2026 como en 2027. En el documento se explica que Max será libre de abandonar Red Bull si queda en tercer puesto o peor en el mundial durante el parón veraniego de 2026.

Ante tal disposición, el neerlandés podría continuar si confía en el proyecto, ya que en 2027 cuenta con otra vía de escape si la situación no mejora. Para el verano de 2027, si Verstappen no liderase la clasificación, también podría salir del equipo en busca de otra escudería en la que pueda ganar.

El futuro de Verstappen en el aire

A sus 28 años, Max Verstappen es uno de los campeones de la F1 más jóvenes, y además cuenta con muchos años por delante para seguir aumentando su cuenta particular, en cuanto a victorias y mundiales.

Este año se ha quedado a las puertas de su quinto campeonato consecutivo, y los problemas internos de Red Bull han provocado que el rendimiento de su coche no haya sido el mejor. Pese a ello, logró realizar una remontada en el mundial y pelear por él con Lando Norris y Oscar Piastri.

Con la salida de varias figuras importantes para Max, como Helmut Marko, Verstappen se ha replanteado salir del equipo y, pese a haber declarado su lealtad a los de Milton Keynes, el neerlandés podría salir en 2026 o 2027 si los resultados no son los esperados.