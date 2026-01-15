¿Verstappen por Alonso?: un ex de Aston Martin prevé quién será el sustituto de Fernando

El que fuera director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, ha mostrado su postura acerca de las posibilidades del piloto asturiano para llevarse su tercer campeonato de la Fórmula 1.

Las expectativas acerca de Fernando Alonso y Aston Martin acerca de la próxima temporada no paran de crecer. El piloto asturiano se postula como el gran favorito para llevarse el mundial por parte de expilotos y expertos en la Fórmula 1 debido a los cambios en el reglamento y el fichaje de Adrian Newey.

Sin embargo, un antiguo integrante de la escudería británica no confía del todo en que los de Silverstone puedan dar la campanada en 2026. En el podcast 'James Allen On F1', el periodista británico junto a Dan Fallows, antiguo director técnico de Aston Martin de 2023 a 2025, han hablado acerca de las posibilidades de Alonso de ganar el mundial.

"Aston ha avanzado mucho en sus instalaciones, pero ganar requiere de tiempo y Adrian (Newey) lo sabe", comenta Fallows en relación con el rendimiento de los británicos y las expectativas en torno a su rendimiento.

Además de no colocar a Fernando o a los británicos como los favoritos para 2026, el ex de los de Silverstone señala que esta podría ser su última temporada: "No estoy seguro de que siga por mucho tiempo pese a estar muy comprometido con la Fórmula 1. Al igual que con Hamilton, puede que este sea su último año".

En caso de que el bicampeón del mundo decidiera colgar el mono y el casco, en Aston Martin buscarían un sustituto de su nivel y con capacidad para ganar, por lo que Fallows augura quién será. "Si Alonso se retira en 2026, Verstappen probablemente vaya a Aston Martin", concluye el veterano ingeniero en el podcast.