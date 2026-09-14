Así hace Fernando Alonso las paces con Carlos Sainz: ojo al vídeo que ha subido

El piloto de Aston Martin ha publicado un vídeo subido por la Fórmula 1 en el que se le ve abrazando a Carlos Sainz.

Para nadie es un secreto que Fernando Alonso y Carlos Sainz no terminaron bien el Gran Premio de España celebrado este domingo en el nuevo trazado de Madring.

En la vuelta 12, cuando ambos estaban emparejados entrando en la curva 5, el de Williams empujó al asturiano contra el muro e incluso llegó a dañar su alerón delantero.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se quejó por radio y el madrileño recibió una sanción de cinco segundos.

De hecho, tras enterarse de que el '55' había abandonado lo 'celebró', mientras que Sainz lamentó su queja por radio.

Ya ante los medios de comunicación, Fernando no ocultó su enfado por la acción del ex de McLaren y Ferrari.

Pues bien, desde entonces se ha hablado mucho sobre la tensión que puede haber generado entre ambos ese enganchón en pista, pero el '14' hay salido rápidamente al paso para calmar las aguas.

Y lo ha hecho publicando un vídeo subido por la Fórmula 1 en el que se le ve abrazando a Carlos Sainz y saludando a la afición en Madring.

Fernando, que no suele dar puntada sin hilo, quizás no hubiera reposteado dicho vídeo si estuviera mosqueado con su compatriota.