Jorge Martín desafía a Marc Márquez: "Si no tengo estos problemas..."

El piloto de Aprilia, colíder del Mundial junto al ilerdense, espera recuperarse de los problemas físicos que le lastraron en Misano para poder pelear de tú a tú con el vigente campeón.

Jorge Martín tuvo muy mala suerte en el Gran Premio de San Marino disputado este fin de semana en el circuito de Misano.

El de San Sebastián de los Reyes encontró buen ritmo y llegó incluso a adelantar a Marc Márquez en una acción que celebró Valentino Rossi.

Sin embargo, conforme avanzó la carrera apareció un problema físico en el brazo derecho que le hizo caer hasta la quinta posición.

Dado que Márquez suma más victorias, el '93' es nuevo líder del Mundial con los mismos puntos que el piloto de Aprilia.

En declaraciones a 'Motosan', Martín lamentó las molestias sufridas: "No podía frenar, estaba completamente fuera de control de la moto y simplemente he esperado que pasasen las vueltas y acabar. Creo que he perdido una oportunidad muy buena de poder ganar una carrera o al menos lucharla, porque creo que tenía el ritmo de sobra para conseguirlo".

De hecho, afirmó que podrá luchar con Márquez si estos desaparecen: "Si no tengo estos problemas, creo que podré ser un candidato y podré pelearle a Marc. Si sigo con el problema puede ser un factor clave en lo que queda de año, así que tenemos que ser inteligentes, ver qué hacer, ver qué no hacer".