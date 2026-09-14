Zverev se pone a darle lecciones a Carlos Alcaraz: "Cometió un error..."

Tras vencer a Shelton en la final del US Open, el alemán señaló el erros que cometió Carlitos en su partido de cuartos ante el estadounidense.

Después de levantar su segundo Grand Slam tras el que logró en Roland Garros hace menos de tres meses, Alexander Zverev dejó una llamativa declaración en la sala de prensa del US Open.

El germano, que ganó al estadounidense en poco más de tres horas y media (6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2), no tuvo problema en señalar el error que había cometido Carlos Alcaraz en su partido de cuartos.

El murciano cayó en cinco mangas contra Shelton en un partido que estuvo muy cerca de ganar, pero el Sascha entrenador vio fallas en su juego y en el de Tiafoe (este ya en semifinales).

"Contra Ben, no necesitas ser agresivo todo el tiempo. Cuanto más ritmo le das a su revés, mejor juega él. Creo que ese es el error que cometieron Carlos y tal vez Frances…", explicó el número 2 del mundo.