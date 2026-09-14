Tremendo 'palo' de Fernando Alonso a Carlos Sainz: "Prefiero estar vivo al final de la carrera"

El asturiano se quejó públicamente de que el madrileño le hubiera empujado contra el muro "a 340 km/h".

"Prefiero que nadie me encierre contra el muro"

En la vuelta 12 del Gran Premio de España después de ganar tres posiciones en la salida, Carlos Sainz llegó emparejado con Fernando Alonso en la curva 5.

El de Williams apretó al de Aston Martin hasta el punto de chocar contra él, empujarlo contra el muro y dañar su alerón delantero.

La queja de Alonso por radio fue inmediata: "Me ha empujado contra el muro, tío. En la salida chocó contra dos personas y ahora me ha empujado contra la pared al frenar".

A Carlos le cayeron cinco segundos de sanción y no terminó la carrera, lo que a Fernando, que finalizó decimoséptimo, le pareció obra del "karma".

Sin embargo, el castigo no calmó al bicampeón y señaló a su compatriota tras la carrera: "Nos empujaron contra el muro en la curva 5, pero… Carlos recibió una sanción y fue una carrera difícil para nosotros después de eso".

"A 340 km/h prefiero que nadie me encierre contra el muro y estar vivo al acabar la carrera. Afortunadamente estoy sano y salvo, que en algún momento pensé que no lo estaba", explicó en 'DAZN'.

"Como he dicho, el resultado final, con el ritmo que teníamos, probablemente no cambió mucho", zanjó.