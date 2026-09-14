Valentino Rossi sigue muy 'escocido' con Marc Márquez: atención al vídeo que lo demuestra

Valentino Rossi mira a Marc Márquez saliendo del box con la Ducati

El italiano celebró efusivamente el adelantamiento de Jorge Martín al vigente campeón del mundo.

Y eso que es cliente de Ducati...

A pesar de que su equipo, el VR46, sea cliente de Ducati, parece que Valentino Rossi no tuvo problema en mostrar al mundo que apoyaba Aprilia, el gran rival de la marca de Borgo Panigale, en la lucha entre Marc Márquez y Jorge Martín.

En Misano, la 'casa del 'Doctor', Jorge Martín dio caza al ilerdense, que lideraba la carrera, y le llegó a pasar en una curva.

Las cámaras captaron a Valentino justo en ese momento celebrando efusivamente el adelantamiento apretando el puño y comentándolo con un miembro de su equipo.

Finalmente Márquez terminó llevándose la victoria y colocándose como nuevo líder del Mundial después de estar a más de 100 puntos del liderato hace menos de dos meses.

De ganar el presente campeonato, el de Cervera se situaría con 10 títulos mundiales y superaría los nueve de Rossi, dejando zanjado para muchos el debate sobre quién es mejor. Y queda claro el '46' que si tiene que apoyar a los rivales de su motorista, lo hará.