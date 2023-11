A pesar de que Max Verstappen ya es tricampeón del mundo, el neerlandés no se cansa de ganar y parece que no sabe hacer otra cosa. En el último Gran Premio de México, a pesar de que no fue el hombre más rápido en la clasificación, Max volvió a ganar y con gran diferencia respecto a Lewis Hamilton.

Por ello, tras conseguir tres mundiales con tan solo 26 años, muchos se preguntan cuál es su límite y si se podría convertir, incluso, en el mejor piloto de la historia de la competición. No obstante, a pesar de que es pronto para ello, desde Red Bull no dudan de su capacidad para lograrlo.

Y es que Christian Horner, jefe de equipo de la marca austriaca, ha revelado cuál es el principal motivo que ha llevado a Max al éxito: "Creo que todos los grandes tenían un hambre y una determinación enormes".

"Ya sea en la Fórmula 1 o en cualquier deporte, tienes que tener ese deseo ardiente desde dentro, y cuando miras a algunas de las leyendas de este deporte, ya sean los Senna o los Hamilton actuales o cualquiera de los pilotos que se han ido antes tienen eso", confiesa Horner en unas declaraciones recogidas por la web oficial de la Fórmula 1.

"Regresando a todas las épocas, volviendo a los Clarks, los Stewart, los Fangios. Todos tenían un impulso interno y una creencia interna, y creo que lo vimos en Sebastian, quien también era enormementecompetitivo, no quería dejar nada sobre la mesa, y creo que Max incluso toma eso a otro nivel", añade.

Ahora, con tres carreras por delante, Verstappen buscará conseguir la victoria en todas ellas para superar definitivamente a Alain Prost y pensar ya en batir todos los récords que cosecha Lewis Hamilton.