A sus 42 años, tras completar una excelsa temporada al volante de un Aston Martin que ha ido de más a menos y a falta de tres carreras para que finalice la temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso es el nombre del momento en la categoría.

Ya no solo por la caída en picado del equipo de Silverstone, sino por un "rumor" que ya se ha vuelto "posibilidad": fichar por Red Bull y sustituir a 'Checo' Pérez.

Por el momento no pasa de cábala, pero el propio Alonso reconoce que ya no tendrá muchas más opciones de cambiar de equipo.

En una entrevista en 'Fox Sports' durante el Gran Premio de México, el bicampeón del mundo aseguró que sigue con el colmillo afilado.

"Me gusta la competencia, me gusta ser rápido y odio perder. Es evidente que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche", afirmó.

Eso sí, los años pasan y un día llegará el momento de decir el adiós definitivo: "Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años, pero a medida que envejeces conoces mejor tu cuerpo, mucho mejor. Sabes qué entrenamiento tienes que hacer, cuándo te sientes cansado, qué cosas debes evitar. Lo compensas todo con la sabiduría que te otorga la edad".

¿Sabe cuándo se retirará?, ¿se pone fecha?, ¿cree que más pronto que tarde? Lo único que desliza Alonso es que no es una idea que tenga actualmente en mente.

"Por el momento no. Sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento. No tengo una fecha en la que quiero poner fin a mi carrera", ha zanjado.