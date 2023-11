El Gran Premio de México no ha sido precisamente la carrera más igualada y entretenida del año. Sin embargo, a pesar de ello, pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton han cuajado una gran actuación que les vale para mantenerse en cabeza en los 'Power Rankings'.

Los 'Power Rankings' no son más que unas notas elaboradas por un jurado formado por cinco expertos cuya función consiste en evaluar individualmente la actuación de cada piloto en el Gran Premio sin tener en cuenta el monoplaza que manejan. Es decir, en igualdad de condiciones.

Esta vez, tras conseguir la victoria a pesar de salir en tercera posición, Max Verstappen ha vuelto a hacerse con la máxima nota (9,2), por delante de un Lewis Hamilton que ha demostrado estar más en forma que nunca y que, por ello, ha recibido exactamente la misma puntuación.

Cerrando el podio se encuentra Daniel Ricciardo (8,8) que ha vuelto a demostrar que ha vuelto su mejor versión logrando una séptima posición con un AlphaTauri en la primera carrera que disputa tras su lesión. Carlos Sainz, por su parte, ocupa la séptima posición con un 7,4 y Fernando Alonso, tras un nuevo abandono, no entra en el 'top 10'.

Max and Lewis sit on top 🔝

The @aramco Power Rankings from Mexico have arrived 👇#F1#MexicoGPpic.twitter.com/oaydRVkrYu