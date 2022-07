Todos los pilotos tienen un circuito, una carrera, que nunca olvidarán. Fernando Alonso y Hungría son un ejemplo. El asturiano tiene victorias, derrotas, sanciones, batallas y remontadas que han quedado para la historia de la Fórmula 1.

Alonso llega a Hungría tras una gran carrera en el Gran Premio de Francia donde logró terminar en sexta posición. Ahora, tras haber cumplido 41 años, el asturiano espera poder repetir un gran resultado en Hungría.

La Fórmula 1 ha implantado una nueva cámara subjetiva en el casco de los pilotos que permite ver lo que ellos ven cuando pilotan. Así, ha sido una vuelta al Hungaroring desde la visión de Alonso.

Una vuelta al Hungaroring desde los ojos de Fernando Alonso. pic.twitter.com/lSa1TWAHWj — MA14 Media (@Ma14Media) July 29, 2022

Una trazada con muchos recuerdos. Momentos felices, como el 24 de agosto de 2003 o el 27 de julio de 2014. Incluso el 1 de agosto de 2021, donde protagonizó un defensa férrea ante hamilton para que Ocon lograra su primera victoria en la Fórmula 1. Sin embargo, también hay momentos para olvidar, como la tuerca que acabó su victoria tras una gran remontada sobre mojado en 2006 o la famosa polémica en la clasificación entre Alonso y Hamilton en 2007.

Gran Premio de Hungría 2003: primera victoria del que sería bicampeón de F1

Fernando Alonso disputaba su primera temporada con Renault y, tras un año en Minardi y otro como probador de la escudería francesa, el joven piloto de 22 años lograba su primera victoria en la Fórmula 1 convirtiéndose así en el piloto más joven en ganar un gran premio.

Alonso dominó durante todo el fin de semana, logrando la pole y liderando la carrera vuelta tras vuelta. Una primera victoria, pero lo la última.

Gran Premio de Hungría 2006: remontada histórica

Fernando Alonso era el principal rival de Michael Schumacher. El asturiano lucha por revalidar su título mientras que, el alemán, quería lograr el que sería su octavo Mundial.

Alonso salía 15º y, bajo una intensa lluvia, el piloto de Renault protagonizó una remontada asombrosa. Tras la primera vuelta, ya era sexto. Llegó a la cabeza de carrera en la vuelta 18 y no cedió en su liderato hasta que, una tuerca mal apretada en boxes, provocó que acabara contra las protecciones en la vuelta 52.

Gran Premio de Hungría 2007: la polémica entre Alonso y Hamilton

Hamilton y Alonso eran compañeros en McLaren. La relación no era buena y la escudería apoyaba descaradamente al británico.

En la clasificación, Hamilton, que había salido antes que Alonso, tenía que dejarlo pasar para que tuviera una vuelta extra. Algo acordado previamente en el equipo. Sin embargo, Hamilton no quiso ceder y no permitió que Fernando diera esa vuelta de más.

A Alonso no le gustó nada ese gesto. La cosa no iba a quedar así. De esta forma, cuando la clasificación llegaba a su fin, el piloto español esperó hasta diez segundos para salir a pista, bloqueando así a Hamilton e impidiendo que le diera tiempo a hacer un último envite.

Fernando si salió a tiempo para una última vuelta y logró la pole. Una pole que no se celebró en el box de McLaren. Sin embargo, el asturiano fue sancionado por bloquear a Hamilton y cayó hasta la sexta posición.

Gran Premio de Hungría 2014: el último podio de Alonso antes de su regreso

Fernando vestía de rojo. Su Ferrari no era muy competitivo, pero la estrategia sí lo fue. El asturiano luchó con Ricciardo y con los Mercedes. Estos últimos no dejaban de intentar hacerse con la primera posición, pero Alonso siguió concentrado, no cometió errores y logró su última victoria en la Fórmula 1.

Gran Premio de Hungría 2021: Alonso sigue siendo uno de los mejores pilotos

Esteban Ocon consigue su primera victoria gracias a Fernando Alonso. Un Gran Premio caótico, con un accidente múltiple en la primera vuelta y una resalida con Hamilton solo en la parrilla sin cambiar a neumáticos secos.

El británico cayó hasta el fondo de la parrilla la no haber cambiado las gomas a la vez que el resto de pilotos. Ocon, de repente, estaba a la cabeza de la carrera. El francés aguanto como pudo los intentos de adelantamiento de Vettel.

Sin embargo, Hamilton volaba remontando posiciones. No iba a tardar en llegar y nadie podría pararle, nadie excepto Alonso. El asturiano aguantó a Hamilton detrás durante diez vueltas que fueron clave, una actuación que recordó a San Marino 2005.

Tras muchos intentos, Hamilton terminó pasando a Fernando, pero ya era tarde. El de Mercedes tuvo que conformarse con una quinta posición mientras Ocon y Alpine se subían a lo alto del podio.