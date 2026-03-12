Audiencia bestial de 'El Chiringuito' tras la goleada del Madrid al Manchester City: ¡5,1% de share!

El espacio presentado por Josep Pedrerol acumula un total de 582.000 espectadores únicos, con un 5,1% de share en 'Mega'.

'El Chiringuito' arrasa en la noche del miércoles después de la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions. Un total de 582.000 espectadores únicos conectaron con el espacio presentado por Josep Pedrerol.

Con un share del 5,1%, 'El Chiringuito' es la segunda opción absoluta en Madrid y alcanza un 8,4% entre el público masculino.

Además, los datos en Baleares y en Galicia son espectaculares: un 10% y un 7,7% respectivamente.

Pedrerol arrancó la noche con un brutal discurso sobre el ADN del Real Madrid en la Champions League: "Le iban a golear, le iban a humillar, Guardiola le iba a pintar la cara a Arbeloa, le daban por muerto, los que decían eso no se enteran. Es el Real Madrid".

Edu Aguirre, por su parte, elogio la valentía de Álvaro Arbeloa por poner a Thiago Pitarch en un partido tan importante: "Él representa lo que es el Real Madrid".