Un tribunal indonesio condena a 18 años de cárcel a los dos asesinos de Matilde Muñoz

Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio.

La sesión tuvo lugar este miércoles en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, quienes admitieron durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en "shock" cuando despertó la mujer, de entonces 72 años.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

El cadáver de Muñoz fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a medio kilómetro de su hotel Bumi Aditya, en la zona de Senggigi, después de que los acusados ocultaran allí el cuerpo durante la mayor parte de los casi dos meses que habían transcurrido desde su muerte, según la investigación policial.

Los resultados de la autopsia, llevada a cabo el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Lombok, revelaron que Muñoz "murió por asfixia".

El examen indicó que había "signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho" de Muñoz, lo que "fortaleció la sospecha de que fue víctima de violencia", tal y como recogió el informe divulgado por la Policía indonesia el pasado septiembre, al que tuvo acceso EFE.

Si bien la Policía y la Fiscalía mantuvieron la acusación contra los dos condenados, el entorno de Muñoz denunció en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel. Dos de ellos testificaron en el juicio. Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.

