Fernando Alonso, quinto; Esteban Ocon, séptimo. Esas fueron las posiciones finales de los Alpine en el Gran Premio de Bélgica. Un fin de semana notable para la escudería francesa, que venía de un parón veraniego demasiado movido.

Ocon no adelantó a Alonso a pesar de estar pegado. De hecho el asturiano pidió en varias ocasiones información por la radio de si debía dejar pasar a su compañero... mientras en Alpine le ignoraban.

Otmar Szafnauer se refirió a las órdenes de equipo tras la carrera: "Cambiar su posición o dejarlos competir en ese momento no tenía ningún sentido. Porque no ganas más puntos y corres el riesgo de perder un montón. Así que no tenía sentido".

"Estoy totalmente a favor, como ya sabéis de estos años, de dejar que los pilotos compitan. De eso creo que se trata. Eso es lo que los aficionados quieren ver y no podemos olvidarnos de ellos", explica el jefe de Alpine.

Y destaca que fue lo "inteligente": "Pero cuando llegas a las últimas vueltas de la carrera y no hay nada que ganar desde la perspectiva del equipo, hay que hacer algo inteligente. Y eso es exactamente lo que hicimos".

Fueron buenos puntos para Alpine y también para sus dos pilotos. Y según ha detallado su jefe podrán luchar lo que resta de temporada de manera libre.

Ocon es octavo en el campeonato con 64 puntos, con Alonso acercándose (ya noveno) con 51 puntos y habiendo adelantado al Alfa Romeo de Valtteri Bottas en la clasificación.