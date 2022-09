Laurent Rossi, CEO de Alpine, siempre ha sido muy activo hablando en los medios de comunicación. Sin embargo, desde que estalló el 'caso Piastri' había guardado silencio... hasta ahora. El directivo francés ha reaparecido para criticar duramente la actitud de Piastri, siguiendo el discurso que había realizado Szafnauer.

Rossi trató a Fernando Alonso como un "caballero" durante su salida, algo que no puede decir de Oscar Piastri: "Es decepcionante, fue un poco extraño, esperábamos más lealtad considerando todo lo que hemos invertido. No dijo que se marchaba, dijo que tenía una oportunidad".

Para no dejar ningún lugar a dudas, el jefe de Alpine explicó el proceso de cómo sucedió todo: "Ejercimos nuestra opción el 15 de noviembre con un acuerdo en los términos que le situaba como reserva. Ha sido entrenado y hubiera tenido 5.000 kilómetros de pilotaje (en un F1) a lo largo del año, más un asiento en 2023 y 2024. Nosotros lo hicimos, le anunciamos como reserva el día siguiente y para agosto ya había pilotado 3.700 kilómetros".

"Le dimos acceso total al equipo y seguía las carreras conmigo los domingos. Habría sido el rookie mejor preparado de la historia. Contratamos a una persona simplemente para encontrarle un asiento y para abril tenía el Williams. Pero cuando se podía concretar, ellos dijeron que tenían una oportunidad en McLaren". cuenta.

"No esperaba que se marchara por la puerta de atrás, no son los valores con los que nos movemos", afirmó Rossi. Esta manera de salir, sumado a la inversión de dinero y tiempo en su formación, duele en la escudería francesa. Pese a ello, el francés reconoce "algunos errores legales técnicos" que permitieron al australiano poner rumbo a McLaren al no tener ningún contrato en firme con Alpine.

Su sustituto, una incógnita

Si la salida del australiano ha sido un problema, encontrar su sustituto también lo está siendo. La escudería francesa ya tenía un acuerdo cerrado con Red Bull y Pierre Gasly para la llegada del piloto de AlphaTauri a Alpine y la marca austriaca lo iba a permitir cuando encontraran a un sustituto. El elegido fue Colton Herta, piloto de la IndyCar, pero la FIA no parece por la labor de concederle la superlicencia, por lo que la llegada del estadounidense a la Fórmula 1 se complica y, por tanto, la de Gasly a Alpine también.

Mick Schumacher también ha sonado como posible fichaje, pero Ferrari también habla con el alemán para mantenerle en una de las escuderías a las que suministra motor y su llegada también parece más complicada. El último nombre en sonar ha sido Jack Doohan, piloto de la academia Alpine en F2. El problema con Doohan reside en que dependen de un buen resultado del australiano en el Mundial de Fórmula 2 para que pueda conseguir los puntos suficientes para obtener la superlicencia.

Solo hay dudas acerca de quién ocupará el segundo asiento de Alpine en 2023. Lo que es seguro es que no será ni Fernando Alonso ni Oscar Piastri, por lo que mínimo será el 'plan C' de los franceses.