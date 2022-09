Carlos Sainz podría volver a ser sancionado próximamente. Si recibe una nueva reprimenda de los comisarios, el español tendrá que penalizar con diez posiciones en la parrilla de salida.

Sainz acumula ya cuatro advertencias. La última ha sido en el GP de Italia por obstaculizar a Valterri Bottas en los Libres. El de Alfa Romeo tuvo que frenar bruscamente e irse por la escapatoria para no llevarse a Carlos que circulaba muy lento.

Las otras reprimendas se produjeron por lo mismo, Sainz obstaculizó a Guanyu Zhou en las FP1 de Australia y a Lance Stroll en las FP3 de Mónaco. La tercera se debe al 'unsafe release' sobre Alonso en Baréin.

Además de la reprimenda a Sainz, la FIA ha advertido al equipo porque ellos tienen los datos exactos de dónde están todos los coches y a que velocidad circulan y no avisaron a Sainz de que Bottas iba en vuelta rápida: "deben estar más atentos para informar a sus pilotos que se acercan coches más rápidos".

Sainz ha asegurado que no le vio y, como no fue avisado, no pudo apartarse. En Mónaco pasó lo mismo, Stroll estaba en una zona ciega. Estos puntos muertos han provocado que la FIA esté probando retrovisores más grandes para intentar solucionar estos problemas.