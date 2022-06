Barcelona, Mónaco y Bakú: Fernando Alonso ya encadena tres carreras consecutivas terminando en los puntos después de un arranque de temporada decepcionante tanto para el bicampeón del mundo de Fórmula 1 como para Alpine.

La fiabilidad ha lastrado las pretensiones de la marca francesa en las primeras carreras y el equipo ha quedado lastrado a la zona media de la parrilla, en clara desventaja con Mercedes y en condiciones similares a McLaren, Alfa Romeo y AlphaTauri.

En Azerbaiyán, eso sí, los de Enstone pudieron exprimir su premisa básica en la pretemporada: la potencia. Los franceses, junto a McLaren, fueron los equipos más veloces en recta, lo que le sirvió a Alonso y a Ocon para defenderse a pesar de no contar con DRS.

Así lo reflejó Fernando tras la carrera: "No tuve muchas peleas, adelanté a Stroll y Bottas cuando salí del Pit-Lane con neumáticos nuevos, así que no fue muy difícil adelantarles. Y nadie me adelantó… eso fue fácil. Abren el DRS y me sigo marchando de ellos, eso estuvo bastante bien".

Como el anticipó, el séptimo puesto era lo más realista: "Probablemente es donde esperábamos estar, aunque el viernes fuimos optimistas luego volvimos a la realidad el sábado. Estamos todos cerca, lo vimos este fin de semana".

"Mercedes, AlphaTauri, Mercedes, Aston Martin y Alpine estábamos en dos décimas de segundo, espero algo similar en Canadá y para estar delante de ese grupo necesitas el fin de semana perfecto, el 'set-up' perfecto", ha explicado.

"Pusimos la carga aerodinámica que pensábamos que era la mejor para nosotros, aunque en comparación con otros éramos muy rápidos en las rectas y sufríamos en las curvas. Veremos qué configuración escogemos en Canadá, quizás esta no porque es muy extrema, pero este coche tiende a ir bien con ese tipo de configuraciones", ha añadido.

Por último, Alonso se congratuló de haber comprobado cómo potencia y fiabilidad, parecen, estar aunados: "Estamos mejor, tenemos más potencia y más energía. En Bakú hemos sido competitivos y hemos dado un paso adelante. La fiabilidad fue un problema al inicio de la temporada, llevo cuatro motores en ocho carreras pero creo que ahora estamos controlando la situación".