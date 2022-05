Una de cal y otra de arena para Fernando Alonso en el Gran Premio de España. El piloto asturiano tuvo que salir desde la última posición de la parrilla debido a su cambio de motor por la mañana, pero una gran remontada, que le permitió terminar en el noveno puesto, dejó al de Alpine con buen sabor de boca.

La actuación de Alonso en Montmeló fue buena. Tan solo en la primera vuelta ya consiguió ganar cinco posiciones y una mala parada fue la que evitó que el asturiano aspirara a algún punto más. Se trata del "mundo al revés" de Fernando Alonso, que ya pone deberes a su equipo de cara a las próximas pruebas del Mundial.

Salir desde la última posición puso todo cuesta arriba desde el principio a Alonso: "La peor. Sí, salir ultimo y acabar en los puntos... no se puede pedir más. Ha sido un carrerón por nuestra parte. Gestión de neumáticos, estrategia...", apuntó en unas declaraciones ofrecidas a 'DAZN F1'.

"El ultimo pit stop fue un poco largo pero, no hubiera cambiado nada. He salido P5 o P6 este año, y no he pillado puntos y hoy saliendo ultimo y cambiando el motor hemos puntuado. El mundo al revés", añadió el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Una mala salida que perjudicó mucho al español de cara a las últimas vueltas: "Siempre es difícil de saber si hubiera llegado más arriba sin la parada final, porque el desgaste de los neumáticos era grandísimo hoy. En función de cuanto tirabas te podías cargar la estrategia rápidamente".

"Era difícil de entender cuánto podías empujar porque hacías una vuelta un poco más rápida que las demás, y de repente tenías tres vueltas de 'overheating' y degradación, así que luego bajabas el ritmo pero te cogían los de atrás y si te adelantan luego sobrecalientas los neumáticos, así que era difícil de gestionar. Tuvimos un pit stop un poco regular, el último, pero no creo que hubiese cambiado mucho porque Norris estaba demasiado lejos", agregó.

Además, ha agradecido el apoyo que siempre le brinda el público español presente en las gradas del circuito de Cataluña: "La grada ha sido una motivación. Entrenas con las grada vacías en febrero y hoy parece otro circuito, con la gente el color y la pasión de las gradas repletas. Otra motivación correr delante de ellos".

El asturiano confía en conseguir un buen resultado en el próximo Gran Premio de Mónaco para entrar en una dinámica positiva: "Creo que ha sido otro fin de semana un poco raro. No hemos sacado todo el potencial, porque Igual 6º o 7º hubiera sido posible, como han terminado Bottas u Ocon. Nos falta completar, nos falta mejorar. Ojalá a partir de Mónaco cojamos una buena racha".