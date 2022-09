Tan solo restan seis carreras para que finalice la presente temporada de Fórmula 1 y muchos equipos ya tienen todos sus esfuerzos puestos en la preparación del próximo año.

Uno de los que más está trabajando en la sombra es Aston Martin de la mano de los nuevos ingenieros que ha fichado procedentes de Red Bull y Mercedes.

A los 'gurús' se añade la figura de un bicampeón del mundo como Fernando Alonso, que aterriza en Silverstone con la misma hambre que hace 20 años.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, se congratula de su fichaje: "Creo que hará grandes cosas con nosotros, y no sería acertado decir en qué posición acabaremos, pero es el piloto ideal para nuestro viaje hacia convertirnos en un equipo de los de arriba".

"Puede empujarnos más que un piloto que no tiene tanto calibre. Probablemente sea más difícil que ahora. Lo discutimos, debatimos los pros y los contras y llegamos a la conclusión de que era el paso correcto", ha añadido en declaraciones a la 'BBC'.

Seguidamente, ha destacado el 'valor añadido' del asturiano: "Fernando tiene esa única combinación de velocidad, hambre, motivación y experiencia. Para nosotros lo hace el candidato perfecto".

"Será un desafío", afirma, aunque ya tienen experiencia tratando con campeones porque "ya lo han hecho con Vettel": "Normalmente, los pilotos con esta experiencia, no tienen deseo de ganar, se disipa, especialmente si ya han ganado. La pega podría ser que si el coche no es lo suficientemente bueno, sabemos que es difícil, pero eso pasa con cualquier piloto".

"No son difíciles si les eres transparente, honesto y directo. Sabe que al venir aquí no vamos a ganar la primera carrera juntos. Pero puede estar seguro que lo daremos todo y escucharemos lo que tiene que decir", añade.

"Si no podemos hacer algo se lo tenemos que decir, abierta y transparentemente: 'Mira, esto no lo podemos hacer. Con todas las posibilidades, esto es lo que haremos'. Creo que con ese tipo de diálogo, no habrá ninguna problema", zanja.