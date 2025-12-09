Koundé, héroe inesperado en el Camp Nou: doblete en tres minutos para remontar ante el Eintracht

El conjunto azulgrana suma su quinto partido consecutivo empezando por debajo en el marcador y el cuarto consumando la remontada.

1.505 días después, desde octubre de 2022, el FC Barcelona ha vuelto a jugar un partido de Champions League en el Camp Nou... y ha arrancado como los cuatro anteriores: perdiendo.

Al igual que ocurrió ante Chelsea, Alavés, Atlético de Madrid y Betis, los de HansiFlick han empezado perdiendo y, al igual que en los últimos tres, ha terminado ganando.

En un nuevo fallo a la hora de tirar el fuera de juego, Knauff, delantero del Eintracht de Frankfurt, puso por delante a los alemanes tras un disparo cruzado al que no pudo llegar Joan García.

A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, el cuadro visitante pidió la tarjeta roja para Eric García después de que impactase con los tacos en la espinilla de Fares Chaibi, pero el colegiado del encuentro ni mostró amarilla.

Tras el paso por vestuarios, salió un nuevo Barça con un héroe inesperado. En apenas tres minutos, con dos cabezazos inapelables, Jules Koundé volteó el resultado.

El Eintracht se desinfló, los culés olieron la sangre y terminaron de monopolizar el control de la posesión mientras los esporádicos ataques del conjunto teutón terminaban en fuera de juego o en manos de Joan García.

Con esta victoria, el FC Barcelona suma 10 puntos y se queda a orilla de la zona de clasificación directa.