La radio de Fernando Alonso que demuestra su compromiso con Aston Martin y Stroll

El asturiano hizo todo lo posible para intentar que el equipo de Silverstone quedara sexto en el Mundial de Constructores... y murió en la orilla del éxito.

"Lo que no te mata te hace más fuerte"

Fernando Alonso ha terminado la temporada 2025 de Fórmula 1 en décima posición con 56 puntos, mientras que su compañero, Lance Stroll, ha sido 16º con 33.

Aston Martin, por su parte, finalizó el campeonato de constructores en séptimo lugar con 89 unidades, a tan solo tres de Racing Bulls.

Y lo cierto es que los de Silverstone estuvieron muy cerca de pasar al filial de Red Bull... gracias a Alonso.

Pasado el ecuador de la carrera, en la vuelta 37, al ovetense le pidieron ayuda para que Stroll ganara alguna posición.

"Fernando, hay una posibilidad de que consigamos la P6 en el campeonato si ayudamos a Lance a conseguir una ventana", le dijo su ingeniero.

"Necesitamos un segundo por vuelta, ¿crees que es posible? Ocon ahora es el coche que viene por detrás con neumáticos duros de tres vueltas. Trata de defenderte", añadió antes de la respuesta de un Fernando muy motivado: "Vale, daré todo lo que tengo".

Unos giros después, la escudería entendió que la misión era casi imposible: "Parece que no podemos tirar más. La prioridad es mantenernos por delante del Haas".

Pero Alonso no se quiso dar por vencido: "Podría pasar a Lance y crear un poco de tráfico detrás de él".

Ya en la vuelta 57, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 volvió a interesarse por su compañero: "¿Está Lance en los puntos?".

"Sí, Lance está ahora P10, a dos segundos de Bearman, persiguiéndolo. Lo alcanzaremos", replicó su ingeniero ante la euforia del '14': "¡Sí! Vamos".

Con la carrera finalizada, Alonso quiso mandar un mensaje de ánimo a su equipo: "No nos ha matado y lo que no te mata te hace más fuerte, así que ahora mismo... somos muy fuertes".