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Los Dragones de Lavapiés cortan una calle de Madrid como protesta por no tener unas instalaciones donde hacer deporte

Este humilde y benéfico club de fútbol se ha quedado sin campo donde poder jugar y protesta en plena calle para recuperar un sitio donde seguir disfrutando del deporte.

dragones

Los Dragones de Lavapiés dan la oportunidad de hacer deporte a más de 600 personas del mítico barrio madrileño de Lavapiés. Esta inciativa que tiene por bandera la diversidad acumula jugadores y jugadores de más de 50 nacionalidades distintas.

A una idea tan favorable se le está acabando el tiempo para encontrar uno de los pilares fundamenteales del proyecto, un sitio donde jugar. Las antiguas instalaciones han quedado completamente obsoletas de cara a que siga siendo practicable el deporte.

Por ello, la protesta de los Dragones ha sido la de salir a la calle a hacer lo que no pueden hacer en el campo, deporte. El barrio se ha llenado de ilusión, sonrisa, diversidad y fútbol como manera de protestar por el derecho a un nuevo sitio donde hacer lo que más les gusta.

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