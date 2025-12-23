Futre y todo lo que le prometió Jesús Gil para que fichara por el Atleti: "¿Casa con piscina? ¿Un Porsche?"

El exjugador portugués cuenta en 'El Cafelito' cómo fue su fichaje por el Atlético de Madrid y las negociaciones con un Gil que todavía no era presidente.

Paulo Futre ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol cómo fue su llegada al Atlético de Madrid. El encontronazo inesperado con Jesús Gil fue clave. Justo antes de firmar por el Inter de Milán.

Jesús Gil era candidato a la presidencia y se encontró con Futre: "Yo iba a fichar por el Inter de Milán, y me dice el presidente del Oporto que nos vamos a reunir y vamos a pedir el doble. Le dije que vale".

"Cuando estoy en la recepción hay un hombre grande. Estaba con el chándal del Oporto y las chanclas que ponía mi nombre. Entonces Gil me mira y me dice 'tú eres Futre'", cuenta el exjugador portugués.

Entonces Gil le dio todo lo que pidió para que fichara por el Atleti: "¿Cuánto quieres? X... vale. ¿Casa con piscina? ¿Un coche? ¿Un Porsche? Me tienes que ayudar a ganar las elecciones. Ahora mismo conmigo a Madrid".

Desde entonces le prometió a su padre que nunca más volvería a trabajar: "Llamé a mi padre y le dije que si firmaba con el Atleti nunca más trabajaría... y así ha sido".