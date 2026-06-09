Serio aviso de Fernando Alonso sobre Aston Martin y Newey

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 aseguró en Mónaco que "una nueva temporada empezará en la segunda parte".

A pesar de que la temporada de Aston Martin hasta la fecha esté siendo un desastre, en Silverstone aún tienen esperanzas de poderle dar la vuelta a la tortilla en lo que resta de año.

Así lo aseguró Fernando Alonso tras sumar su primer punto en 2026 en Mónaco: "La temporada no ha terminado aún".

"Una nueva temporada empezará en la segunda parte. Es un inicio duro, está claro, pero tenemos fe en la segunda parte del año", añadió el asturiano.

Para Fernando será clave la actualización que introduzca Adrian Newey: "Estamos en sus manos".

Y esas mejoras, como aseguró el gurú, pueden llegar antes de lo previsto: "Una actualización que tendremos quizás lista antes del parón de verano".

El Gran Premio de Hungría, que se celebrará el 26 de julio, será la última carrera antes de que la Fórmula 1 se vaya de vacaciones hasta finales de agosto. Veremos.