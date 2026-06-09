"Alonso dejó a todos boquiabiertos": De la Rosa recuerda la irrupción de Fernando

El embajador de Aston Martin habla sobre el impacto que generó el asturiano y sobre su legado antes del GP de Barcelona-Catalunya.

El Circuit de Barcelona acogerá la séptima cita del Mundial y Fernando Alonso sabe de su importancia en el calendario. El piloto asturiano llega a un gran premio muy especial ya que además de ser el primer gran premio de los dos que habrá en España esta temporada, Alonso aterriza en el circuito donde consiguió su última victoria en 2013.

Antes del fin de semana en Montmeló, el bicampeón del mundo ha repasado su legado y ha hablado sobre cómo ha evolucionado la F1 en España: "Estoy muy orgulloso. Siento una gran responsabilidadal tener a todo un país siguiéndome casi más que al propio deporte, y al saber que la gente quizás depende de mis resultados para tener una buena tarde".

"Hay una enorme diferencia entre mi debut y ahora. Cuando empecé, no había prácticamente ningún interés y ni siquiera se retransmitía mucho por televisión. Luego, cuando empecé a obtener buenos resultados, parecía que todo el país había descubierto este deporte y les encantaba. Fue un cambio radical en tan solo unos años", comentó Alonso en la web oficial de Aston Martin.

Antes de la llegada de Fernando, los únicos pilotos españoles que pilotaban en la categoría eran Marc Gené, actual embajador de Ferrari y Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin. De hecho, de la Rosa ha hablado sobre el efecto que provocó Alonso en España: "Cuando llegué a la parrilla, hacía unos 10 años que no había habido un piloto español de Fórmula 1, así que el interés en España había disminuido".

"Marc Gené y yo lo hicimos en 1999, lo que generó cierto interés, y luego, cuando llegó Fernando, simplemente dejó a todos boquiabiertos. Cuando empezó a tener éxito, se podía sentir una explosión. De repente, la gente no solo estaba interesada en la F1, sino que estaba loca por ella. Se volvieron fanáticos. Fue el primer piloto español de Fórmula 1 de gran éxito", concluyó el expiloto de 55 años.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido