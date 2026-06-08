'Palo' bestial de Lance Stroll a Honda

El compañero de Fernando Alonso señaló directamente a la unidad de potencia japonesa tras su accidente en Mónaco.

"El motor me empujó contra el muro"

Cuando marchaba 16º en la vuelta 57, Lance Stroll se salió en Noghes y chocó contra las barreras, poniendo fin al Gran Premio de Mónaco para él.

Tras la carrera, el canadiense no se anduvo con medias tintas y señaló directamente al motor Honda por, según él, empujarle contra el muro.

"Estábamos llegando al final de la carrera y tuvimos algunos problemas con el frenado del motor durante toda la prueba", señaló en declaraciones que publica 'Motorsport'.

"Llevamos toda la temporada teniendo problemas con el frenado del motor; en algunas curvas empuja, en otras tira y se comporta de forma muy diferente todo el tiempo. Así que, en esa curva y esa vuelta en concreto, simplemente me empujó contra el muro, como si el acelerador estuviera abierto al 50%", añadió.

Cuando le preguntaron si el asfalto pudo tener parte de culpa, el compañero de Fernando Alonso lo negó tajantemente.

"No me pareció que ese fuera el problema; simplemente el motor me empujó contra el muro, como si el acelerador se hubiera atascado", zanjó. Veremos cómo sientan estas declaraciones en Sakura.