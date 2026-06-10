¿Por qué Aston Martin va tan lento? Honda lo explica: "Tuvimos menos tiempo..."

Tetsushi Kakuda, uno de los máximos responsables de Honda en Fórmula 1, explica las razones por las que el motor japonés es el más lento de la parrilla.

Aston Martin está teniendo una temporada de pesadilla. El equipo británico es el último de la parrilla a pesar de que Fernando Alonso consiguiera el primer punto del año en el pasado GP de Mónaco.

Un mal rendimiento que se debe en gran parte al motor Honda. El fabricante japonés ha fabricado una unidad de potencia que está muy lejos de las expectativas. Tetsushi Kakuda, uno de los máximos responsables del proyecto de Honda en Fórmula 1, ha explicado cuáles son las razones por las que el motor Honda está por detrás el resto: "Tras nuestra retirada de la F1 en 2021 redujimos la estructura de ingeniería en la fábrica de Sakura".

"Después de anunciar nuestro regreso en mayo de 2023, tuvimos que reconstruir el equipo de desarrollo. El tiempo necesario para hacerlo significó que dispusimos de menos tiempo y menos recursos para desarrollar la nueva unidad de potencia que algunos de nuestros rivales. Eso también ha tenido un impacto", comentó Kakuda, en una entrevista para 'SoyMotor'.

Un anuncio que llegó tarde, mientras otros equipos como Audi hicieron oficial que llegarán a la Fórmula 1 en 2022. Todo esto, sumado al gran cambio de motores de este año, ha supuesto un gran reto para la marca nipona: "La temporada 2026 ha traído un nivel de cambio enorme".

"Honda y Aston Martin han comenzado a trabajar juntos por primera vez, por lo que es justo decir que el desafío ha existido en muchos frentes. El desarrollo en la Fórmula 1 siempre exige superar grandes desafíos, y los éxitos del pasado también fueron el resultado de la acumulación de numerosas etapas de desarrollo", concluyó el responsable de Honda.

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