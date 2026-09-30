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Solo le superan Max Verstappen y Lewis Hamilton

Sale a la luz el nuevo sueldo de Fernando Alonso en Aston Martin

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, a sus 45 años, ha firmado con los de Silverstone el mejor contrato de su carrera.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Confirmada la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin al menos hasta el término de la próxima temporada, ha salido a la luz el suelo que percibirá el asturiano con su nuevo contrato.

Tal y como publican el periodista especializado Marc Limacher y 'Mundo Deportivo', el ovetense ha firmado el mejor contrato de su carrera.

El '14' pasará de cobrar 30 millones de euros por temporada a 38, lo que le dejaría en el podio de los mejor pagados de la categoría.

Solo le superarían Max Verstappen y Lewis Hamilton, y estaría por delante de Lando Norris, vigente campeón, o Charles Leclerc, pieza clave en Ferrari.

Además, según publica el citado periodista, Fernando tendrá un año adicional de contrato que deberá activarse en julio del próximo año. Es decir, podría haber Alonso hasta finales de 2028, cuando ya tenga 47 primaveras.

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