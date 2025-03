La F1 aclara la polémica con la radio de Hamilton: "No hubo intención de presentar una narración engañosa"

Durante la carrera del GP de China ocurrió algo excepcional entre Hamilton y Leclerc.El británico dejó pasar a su compañero que tenía más ritmo. "Creo que voy a dejar pasar a Charles, porque tengo problemas", decía a su ingeniero.

Aunque el mensaje nunca llegó a emitirse en televisión. La emisión que escucharon los telespectadores fue solo la segunda parte de la conversación entre el '44' y su ingeniero, provocando que interpretaran que fuera una estrategia de la escudería.

El jefe de Ferrari mostró su enfado con la FOM por el 'adulteración' del mensaje. "Creo que esto es una broma de la FOM, porque la primera llamada vino de Lewis", afirmaba enfurecido.

"Fue Lewis quien pidió cambiar posiciones. Ni siquiera estoy seguro de que se dé este tipo de situación 10 veces durante la temporada en otros equipos. Desde el pitwall apreciamos mucho la llamada de Lewis para decir: 'Chicos, estoy perdiendo ritmo, me apetece cambiar'. La colaboración entre los dos chicos es muy buena, no me puedo quejar ni un segundo de algo", explicó el director de la escudería del 'Cavallino Rampante' en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Tras la polémica con la radio del ex Mercedes, la F1 ha tenido que salir a aclarar la situación. "No hubo absolutamente ninguna intención de presentar una narración engañosa con respecto a la radio del equipo Ferrari. Debido al desarrollo de otras situaciones durante la carrera, el mensaje de Lewis no se emitió, pero no fue intencionado", ha comentado el portavoz de la Fórmula 1 en declaraciones recogidas por el medio anteriormente citado.

Vasseur ha clarificado que entre Lewis Hamilton y su nuevo ingeniero hay buena 'sintonía'. "Los medios de comunicación hicieron un gran lío la semana pasada con los mensajes entre el ingeniero y Lewis. Sinceramente, cuando Lewis volvió a la sala de reuniones le dijo a este ingeniero 'buen trabajo', ha zanjado para esclarecer la polémica.