¿Comienzan los celos de Hamilton con Leclerc en Ferrari?: "Charles sí probó y yo no"

En pretemporada los Ferrari se pronosticaban como el rival directo de McLaren, pero en las dos primeras carreras no han estado a la altura de las expectativas. Sobre todo Lewis Hamilton, que llegó como siete de veces campeón mundial y de momento en las carreras ha quedado por detrás de Charles Leclerc.

En el GP de China, el británico empezó liderando el viernes y ganando la sprint el sábado, pero en el momento crucial, el domingo, no estuvo al nivel. "Desde los cambios que hicimos en clasificación he tenido problemas, hoy he salido bien y después he tenido dificultades solo para mantenerme con los de delante. El equilibrio ha sido bastante pobre y me ha costado mucho", afirmó en 'DAZN' tras quedar quinto. Posteriormente, sería descalificado por exceder el grosor mínimo exigido.

El británico tuvo un ritmo tan bajo hasta el punto de dejar que el monegasco le adelantará durante la carrera. "Me ha costado mucho seguirles, en un momento me he dado cuenta de que estaba ralentizando a mi compañero de equipo, lo he dejado pasar y después simplemente estaba luchando para mantener el ritmo", comentaba en '44'.

En Ferrari esta temporada están con el reto de gestionar una gran dupla, un siete veces campeón y la gran apuesta del equipo, y aunque de momento reina el buen rollo. El ex Mercedes habría dejado un mensaje a la escudería 'Cavallino Rampante'.

El británico ha desvelado que la escudería italiana había realizado modificaciones para mejorar en la parrilla. "Hicimos cambios que Charles si probó en Bahréin y yo no probé, la verdad es que fue peor. Hicimos esos cambios y han sido bastante malos. Vivimos y aprendemos ¿no?".

No obstante, Lewis Hamilton quiso recalcar que las modificaciones no las había probado. La duda es: ¿En Ferrari comienzan los celos de Hamilton con Leclerc?