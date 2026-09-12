El accidente de Lewis Hamilton en Madring que provocó una nueva bandera roja

El británico no pudo evitar irse contra las protecciones dejando totalmente destrozada la parte delantera de su monoplaza. Intentó volver al box de Ferrari pero se quedó tirado en el intento.

Lewis Hamilton ha dejado el primer accidente de la jornada del sábado en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El heptacampeón del mundo no ha sufrido un impacto de grandes dimensiones pero sí ha terminado provocando la entrada de la bandera roja a pista.

El incidente se ha producido en la tercera sesión de entrenamientos libres. Hamilton ha perdido el control del Ferrari en una curva y no ha podido irse evitar irse contra el muro destrozando por completo su alerón delantero.

Lewis ha podido hacer marcha atrás y conseguir sacar el coche de las protecciones pero, debido a las piezas que habían quedado en el asfalto, se ha tenido que sacar la bandera roja a pista para poder limpiar la zona afectada.

Hamilton, de camino al box de Ferrari, se ha quedado tirado en una pequeña escapatoria obligando a la grúa a retirar posteriormente su monoplaza. El británico necesita revertir la situación de resultados después de una debacle en Monza.

Carlos Sainz también ha estado a punto de sufrir un accidente. Por fortuna, el madrileño ha evitado el impacto frenando a tiempo en una curva en la que se iba directo hacia el muro. Un gran ejercicio de reflejos ha impedido que la maniobra terminara en incidente. Oliver Bearman no ha corrido la misma suerte y, después de que se reanudara la sesión tras el accidente de Hamilton, también se ha ido contra el muro provocando una nueva bandera roja.

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