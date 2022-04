Fernando Alonso y Esteban Ocon han protagonizado un divertido vídeo publicado por Alpine en su cuenta oficial de redes sociales. Ambos pilotos tenían que decidir entre dos opciones distintas, y uno de los momentos más destacados es el de Alonso recordando su experiencia subiéndose a una moto.

El asturiano probó junto a Marc Márquez con una MotoGP, la RC213V, en el año 2016. Una de las cuestiones a la que tuvo que responder junto a su compañero Ocon fue si les gustaría probar precisamente en MotoGP, a lo que Alonso respondió: "Ya lo hice". Y el francés bromeó: "¿Y qué tal tus brazos desde entonces?".

Otra de las preguntas que despertó las risas entre ambos pilotos fue: "¿Carrera en coche de 24 horas en Imola o carrera de MotoGP en Imola?". Ocon lo tenía claro: "¿Una carrera de MotoGp? ¿Nosotros? No, no ¿24 horas?", algo que Alonso también veía imposible: "Una vuelta. Antes nos hemos estrellado".

No obstante, el francés reconoció finalmente que se animaría a "probar una vuelta en moto" porque "es muy divertido" a pesar de ser "muy peligroso". Los dos pilotos de Alpine coincidieron también en las condiciones que más les gustan para correr en el Gran Premio de Emilia Romagna: "Con el trazado seco y de día".

En cuanto a sus gustos gastronómicos, ambos optan por la pizza antes que por la pasta, mientras que en el mundo del deporte Alonso y Ocon se quedan con el fútbol, en este caso la Seria A italiana, por delante del rugby y su importante Torneo del Seis Naciones.

This or That or The Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2022#ImolaGP pic.twitter.com/EsOicKr0jG