Ya insistió en Instagram. Y ahora es oficial. Fernando Alonso correrá las 500 Millas de Indianápolis. Lo hará con el equipo Arrow McLaren SP, que lo hizo oficial esta tarde en sus redes sociales. El próximo 24 de mayo estará en la cita norteamericana.

Tras el Veto de Honda que imposibilitó su acuerdo con Andretti, Alonso se ha descantado por el Arrow McLaren SP, un equipo que ha desarrollado un tercer coche para el asturiano. Un equipo muy experimentado, donde se encuentran Sam Schmidt y Ric Peterson.

El equipo Andretti dio explicaciones el pasado jueves de por qué habían roto el acuerdo con el bicampeón de Fórmula 1, y descartó el veto de Honda. "No ocurrió porque no llegamos a un acuerdo. Nuestro contrato nos permite contratar a quien queramos, pero Honda no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Simplemente no salió, como sí salió bien James y Genesys", explicó el propio Michael Andretti.

Por ello, todos los caminos conducían a McLaren. Y ya es oficial. Fernando Alonso estará el las 500 Millas de Indianápolis el próximo 24 de mayo. El gran objetivo: la Triple Corona. Al español sólo le resta la Indy, ya que ha ganado en dos ocasiones el GP de Mónaco y conquistó las 24 horas de Le Mans.