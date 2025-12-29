Muere Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, a los 91 años

El mítico jugador colchonero ha fallecido a los 91 años de edad dejando un legado histórico en el Atlético. Fue campeón de Liga, tres Copas del Rey y una Recopa entre los años 1953 y 1969.

El mundo del fútbol está de luto. Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad. Ha sido el propio club colchonero quien ha comunicado su muerte mandando un mensaje de ánimo a la familia y recordando lo importante que fue Collar en el cuadro rojiblanco.

"El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de Enrique Collar, quien nos deja a los 91 años de edad. Habilidoso extremo zurdo, jugó 470 encuentros y anotó 105 tantos como rojiblanco entre 1953 y 1969, siendo el quinto futbolista con más partidos oficiales disputados como atlético -igualado con Antoine Griezmann- y el que mayor número de años ha sido capitán del equipo: un total de diez, desde 1960 hasta 1969", asegura el escrito del club.

El Atlético ha remarcado el símbolo colchonero que era Collar: "Con la marcha de Enrique Collar, la familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo por llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del fútbol nacional y continental. Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de su familia y amigos. Descanse en paz".