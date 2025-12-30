Muere el histórico dirigente socialista Francisco Fernández Marugán a los 79 años

Los detalles El político cacereño formó parte del núcleo duro de Alfonso Guerra durante los años 80 y 90 y lideró el Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021.

Francisco Fernández Marugán, exdirigente socialista y Defensor del Pueblo en funciones, ha fallecido a los 79 años. Nacido en Cáceres en 1946, se unió al PSOE en 1974 y fue elegido diputado en 1982, manteniendo su escaño hasta 2011. Durante los gobiernos de Felipe González, se alineó con el sector 'guerrista' y asumió responsabilidades en el área de Finanzas del PSOE durante el 'caso Filesa'. En 2017, encabezó el Defensor del Pueblo en funciones hasta 2021. Su muerte ha generado numerosos mensajes de reconocimiento, destacando su trayectoria por la igualdad, honestidad y compromiso social.

Nacido en Cáceres en 1946, fue economista de formación, aunque su vida siempre ha estado ligado al PSOE, al que se afilió en 1974, con la dictadura franquista dando sus últimos coletazos. Fue elegido diputado por primera vez en 1982 y se despidió del Congreso en 2011, con el fin del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tras encadenar 29 años en el escaño.

Durante los gobiernos de Felipe González, Fernández Marugán siempre se posicionó en el sector 'guerrista'. En 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero partido en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021, cuando fue sustituido por Ángel Gabilondo.

El PSOE despide a "un gran socialista extremeño"

A través de las redes sociales se ha producido una cascada de mensajes de reconocimiento y afecto hacia Francisco Fernández Marugán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida de Fernández Marugán, al que ha defendido como un "socialista de convicciones firmes". "Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía", ha añadido el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, para acabar enviando "un cariñoso abrazo a su familia y amigos".

El presidente catellanomanchego, Emiliano García Page, lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado y exdirigente socialista Eduardo Madina.

