Ahora

Última hora

Muere el histórico dirigente socialista Francisco Fernández Marugán a los 79 años

Los detalles El político cacereño formó parte del núcleo duro de Alfonso Guerra durante los años 80 y 90 y lideró el Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021.

Francisco Fernández MarugánFrancisco Fernández MarugánAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado fuentes consultadas por laSexta.

Nacido en Cáceres en 1946, fue economista de formación, aunque su vida siempre ha estado ligado al PSOE, al que se afilió en 1974, con la dictadura franquista dando sus últimos coletazos. Fue elegido diputado por primera vez en 1982 y se despidió del Congreso en 2011, con el fin del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tras encadenar 29 años en el escaño.

Durante los gobiernos de Felipe González, Fernández Marugán siempre se posicionó en el sector 'guerrista'. En 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero partido en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021, cuando fue sustituido por Ángel Gabilondo.

El PSOE despide a "un gran socialista extremeño"

A través de las redes sociales se ha producido una cascada de mensajes de reconocimiento y afecto hacia Francisco Fernández Marugán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida de Fernández Marugán, al que ha defendido como un "socialista de convicciones firmes". "Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía", ha añadido el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, para acabar enviando "un cariñoso abrazo a su familia y amigos".

El presidente catellanomanchego, Emiliano García Page, lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado y exdirigente socialista Eduardo Madina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  2. La auditoría encargada por el PSOE descarta financiación ilegal en el partido pero halla gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos
  3. EEUU ataca por tierra a Venezuela por primera vez en un ataque con drones contra una zona portuaria
  4. Mazón usa su nuevo puesto para colocar como asesor a Cuenca, su jefe de gabinete en la DANA
  5. Trump promete "el infierno" si Hamás no se desarma tras su reunión con Netanyahu
  6. La inflación cierra 2025 con una media del 2,7%, una décima menos que el año pasado