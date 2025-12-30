Un legendario entrenador no esconde su admiración por Alcaraz: "El mejor que ha cogido una raqueta"

Rick Macci, entrenador de míticos tenistas como Andy Roddick, Sharapova o las hermanas Venus, ha destacado las cualidades del murciano en su juego y todo lo logrado a su corta edad.

Carlos Alcaraz continúa preparándose a destajo para llegar al Open de Australia con el objetivo de hacerse con el único Grand Slam que no tiene en su palmarés. Es por ello que el murciano se encuentra entrenando para llegar con la mejor forma posible al torneo y despejarse del runrún de su separación con Juan Carlos Ferrero.

Por suerte para el tenista español, las críticas y especulaciones sobre su ruptura con el que ha sido su entrenador durante los últimos siete años han cesado poco a poco, y una figura muy importante del tenis ha salido en su defensa augurándole un futuro muy optimista.

Rick Macci, el que fuera el entrenador de leyendas del tenis como Andy Roddick, Maria Sharapova o las hermanas Serena y Venus Williams, entre otros, ha mostrado su admiración ante el actual número uno del mundo. "Cada jugador tiene su propia identidad. Carlos juega como nadie más, de una forma única".

"Sabe hacer dejadas, girar la bola, darle efectos y reventarla. Cortarla, tocarla y dejarla caer. La desestabiliza, la cocina, saca escalofríos y da rendimiento. Sonríe, esprinta kilómetro tras kilómetro, la revienta y gana el Grand Slam", añadía Macci en una publicación de X, en la que destacó las cualidades de Alcaraz a la hora de jugar.

Por último, el legendario entrenador estadounidense ha resaltado la figura de Carlos como "el mejor jugador que ha cogido la raqueta en toda la historia", por todo lo que ha ganado a su corta edad y la responsabilidad que soporta.

"Para su edad, el 'mago español' es el mejor jugador que ha cogido la raqueta en toda la historia, y es un hecho incontestable: lo es porque está portando todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros", concluye Macci halagando al tenista y situándolo como el mejor de la historia.