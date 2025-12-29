García-Dihinx, referente del esquí de montaña en Aragón, una de las víctimas del alud de Panticosa

Imagen del helicóptero de la Guardia Civil que ha participado en el rescate de las víctimas del alud en Panticosa (Huesca)

¿Quién era? Jorge García-Dihinx era pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca, divulgador científico y una voz autorizada del Pirineo aragonés en materia de esquí de montaña y meteorología.

El lunes, un alud en Panticosa causó la muerte de tres personas, entre ellas Jorge García-Dihinx, pediatra y divulgador científico. García-Dihinx, de 55 años, es conocido por su influencia en el ámbito del esquí de montaña y la meteorología en el Pirineo aragonés. El alud ocurrió en la cara oeste del pico Tablato, debido a la rotura de una placa de nieve a 2.600-2.700 metros de altitud. Además de García-Dihinx, fallecieron su pareja y otro hombre no identificado. Una mujer resultó herida leve. El rescate fue coordinado por los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña y la Guardia Civil.

El alud de nieve registrado este lunes en Panticosa se cobró la vida de tres personas. Entre los fallecidos se encuentra Jorge García-Dihinx, pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, divulgador científico y una de las voces más reconocidas del Pirineo aragonés en el ámbito del esquí de montaña y la meteorología. La identidad del médico fue adelantada por 'Heraldo de Aragón' y confirmada posteriormente.

García-Dihinx, zaragozano de 55 años, practicaba esquí de montaña junto a un grupo cuando se produjo la avalancha en la cara oeste del pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. El desprendimiento se originó por la rotura de una placa de nieve a una altitud de entre 2.600 y 2.700 metros, arrastrando a los montañeros ladera abajo. El alud provocó la muerte del pediatra, de su pareja y de otro hombre cuya identidad todavía no ha sido facilitada. En el mismo suceso, una mujer resultó herida leve y otras dos personas salieron ilesas.

El aviso al 112 Aragón se recibió en torno a las 13:00 horas, lo que ha activado un amplio operativo de rescate. Hasta la zona se desplazaron los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Jaca y Panticosa, junto con la Unidad Aérea de la Guardia Civil con base en Huesca. Los equipos localizaron los cuerpos de las tres víctimas mortales. La mujer herida fue evacuada al Hospital San Jorge, según ha informado 'Servimedia'.

Más allá de su faceta como pediatra, Jorge García-Dihinx era una figura muy conocida en el mundo de la montaña. Fue fundador de la web 'La Meteo que viene', una referencia para montañeros y aficionados al esquí por sus análisis meteorológicos y su defensa de los beneficios de los espacios verdes para la salud. Además, era autor de la colección de guías 'Rutas con esquís. Pirineo aragonés', publicada por la editorial Prames, considerada una obra de consulta habitual para quienes practican esquí de montaña en Aragón.

