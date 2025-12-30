Ahora

Sainz, sexto

Los pilotos de F1 eligen a los mejores del 2025: Alonso vuelve a aparecer y Norris no es el ganador

Carlos Sainz es sexto, como el año pasado; y Fernando Alonso sube dos posiciones hasta el séptimo lugar. Max Verstappen por delante de Lando Norris.

Fernando Alonso y Lando NorrisFernando Alonso y Lando NorrisGetty Images

La tradicional votación de los pilotos de Fórmula 1 sobre quiénes han sido los mejores del año ha dejado algunas sorpresas. Porque el campeón del mundo, Lando Norris, no ha sido elegido como el mejor de la temporada. Es Max Verstappen el que ha quedado en primer lugar.

Tampoco está Oscar Piastri en el podio a pesar de luchar por el título hasta la última carrera. Se cuela George Russell en el tercer lugar.

Carlos Sainz es sexto y Fernando Alonso, séptimo.

Como en la votación de los jefes de equipo, Lewis Hamilton no aparece entre los diez pilotos más rápidos de toda la temporada. Sí Charles Leclerc, quinto.

Cierran el top 10 Alex Albon, Oliver Bearman e Isack Hadjar, que será piloto Red Bull a partir de 2026.

Los pilotos prácticamente coinciden con el análisis de los jefes de equipo. Vuelven a colocar a Max en lo más alto a pesar de que no se ha llevado su quinto título de la F1 de manera consecutiva.

