Un exjefe de Marc Márquez no descarta que regrese a Honda: "No me sorprendería"

Livio Suppo, exjefe de Honda, ha reconocido que el propio piloto aún no sabe si se mantendrá con Ducati o se marchará, y destaca que todo dependerá de "cómo se recupere de esta enésima lesión".

La temporada 2025 de MotoGP ha sido el año en el que Marc Márquez se ha redimido de sus peores años y las lesiones. El piloto español ha logrado hacerse con su noveno mundial, tras cinco años en blanco, logrando hacer la que muchos consideran como su mejor temporada, esta vez subido encima de una Ducati.

Pese a su excelente rendimiento y una lesión sufrida en el GP de Indonesia, que le impidió correr las últimas cinco carreras, el futuro del de Cervera aún está en el aire. Por el momento, Marc cuenta con contrato para 2026, pero ya se especula acerca de su salida o renovación con los italianos.

En Ducati prefieren no adelantar nada sobre si renovará pronto o no, aunque el piloto ya ha dinamitado los rumores que le sitúan fuera de Borgo Panigale. "¿Para qué tocar lo que funciona y donde se está cómodo?", señalaba Márquez. Sin embargo, muchas figuras del mundo del motociclismo no descartan que el catalán regrese a la que fue su casa durante 11 años.

En concreto, Livio Suppo, exjefe de Marc en Honda, ha hablado en declaraciones para 'GP One' sobre el mercado de MotoGP de 2027 y las opciones que baraja el mayor de los Márquez. "Ahora mismo ni siquiera él lo sabe. Dependerá, en primer lugar, de cómo se recupere de esta enésima lesión", explica el italiano que acompañó a Marc desde 2013 a 2017 en el equipo japonés.

"Si se da cuenta de que su físico es tan bueno como el de este año, que sin estar al 100% le ha permitido dominar el Mundial, podría ser. Son muchas las cosas que entran en juego", añade Suppo sobre las circunstancias que decantarán la decisión de renovar o marcharse de Ducati de Marc.

Por último, Livio no cierra las puertas a un hipotético regreso de Márquez a Honda debido a su pasado allí y todos los éxitos cosechados. "Si conozco un poco a Marc, la idea de volver a trabajar con su antiguo equipo le atraería mucho porque ha seguido vinculado a él. La fase más larga de su carrera fue con esa casa y ese equipo, así que digamos que no me sorprendería. Pero es demasiado pronto para hablar de ello", concluye el exjefe de Marc.